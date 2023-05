Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/05/2023 - 6:00 Compartilhe

Após sequência fora de casa, o São Paulo volta a jogar no Morumbi neste domingo (7) contra o Internacional. E esta é a chance do Tricolor paulista conseguir melhorar seu desempenho nos jogos disputados como mandante

Isso porque, embora não seja um aproveitamento ruim, o clube tem chance de terminar a rodada com um desempenho melhor como visitante do que como mandante nesta temporada 2023. Fora do Morumbi, foram 11 jogos – sendo seis vitórias, três empates e duas derrotas – no caso, contra o Red Bull Bragantino pelo Paulista e contra o Botafogo, na estreia no Campeonato Brasileiro.

Já em casa, foram dez partidas. Destas, venceu cinco, empatou três e também perdeu duas. Ou seja, se vencer o Colorado, iguala estas estatísticas. Mas caso perca ou empate, a situação vira outra. Desta forma, um resultado positivo ia ser importante para esta questão relacionada ao aproveitamento. Entretanto, lidera em gols marcados no Morumbi: 18 no total. Fora de casa, foram 15.

Vale lembrar que Dorival Júnior ainda não perdeu nenhum jogo desde quando assumiu o comando da equipe. Até agora, foram quatro jogos – sendo dois empates e duas vitórias.

No Morumbi, o treinador está com um aproveitamento de 100%. Isso porque só esteve lá em um confronto, contra o América-MG, na primeira vitória da equipe no Brasileirão.

