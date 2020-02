Contra o Independiente, Fortaleza disputa seu 1º jogo oficial internacional

O dia 13 de fevereiro de 2020 vai entrar para a centenária história do Fortaleza Esporte Clube. É nesta quinta-feira que o time cearense faz sua primeira partida oficial internacional. O adversário é o Independiente, da Argentina, pela Copa Sul-Americana.

O confronto de ida válido pela primeira fase está marcado para as 21h30, no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, nos arredores de Buenos Aires. A volta acontece no próximo dia 27, na Arena Castelão, em Fortaleza. O gol fora de casa vale como critério de desempate.

Diante da importância da partida na história do clube, são aguardados cerca de três mil tricolores na capital argentina. No embarque da delegação para a Argentina, na última terça-feira, houve uma bonita festa na chegada da delegação ao Aeroporto Internacional de Fortaleza.

“É como se estivessem todos aqui com a gente. Os que não puderam vir, estarão com a gente também. A torcida tem mostrado um carinho enorme e buscamos retribuir dentro de campo. Queremos essa vitória. A torcida merece”, disse o atacante Osvaldo.

O técnico Rogério Ceni comandou apenas um treinamento em solo argentino nesta quarta-feira e fechou a atividade para a imprensa. O único desfalque é o atacante Ederson, que ficou na capital cearense aprimorando a parte física após um período contundido.

O Independiente vive um momento conturbado. Na manhã desta quarta-feira, cerca de 40 torcedores foram protestar contra o time por causa da derrota para o rival Racing, por 1 a 0, no último final de semana, mesmo terminando a partida com dois jogadores a mais.

Recordista de títulos da Copa Libertadores, com sete troféus, o Independiente ocupa a modesta 14ª colocação no Campeonato Argentino. Os números desta temporada são ruins: quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória. O técnico Lucas Pusineri já avisou que não pretende fazer mudanças no time.