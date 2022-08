Contra o Fortaleza, Corinthians tenta seguir sonhando no Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 3:47 Compartilhe

Em busca da ‘cereja do bolo’ na temporada, que é a conquista de um título, o Corinthians não jogou a toalha no Brasileirão. Porém, o clube viu a vantagem para o líder Palmeiras, que poderia ter diminuído de seis para três pontos, aumentando para nove, com a derrota no Dérbi da semana passada.

Para manter viva a esperança de voltar a ser campeão brasileiro após cinco anos, a 23ª rodada da competição é fundamental para o Timão. Isso porque Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder do Brasileirão, se enfrentam. O Corinthians vem logo atrás, na terceira colocação.

Para o clube do Parque São Jorge, um empate na partida que acontece no Allianz Parque é importantíssimo. No entanto, só valerá a pena se ele fizer a lição de casa.

O Timão jogará na sequência de Palmeiras e Flamengo. Se os primeiros colocados se enfrentam neste domingo (21), às 16h, o Time do Povo entra em campo às 18h, contra o Fortaleza, no Castelão.

Uma vitória corintiana, combinada com um empate entre Verdão e Fla, faria com que os corintianos voltassem à segunda posição do Brasileiro e ainda reduziria em dois pontos a diferença da equipe para o topo da tabela.



ATENÇÃO DUPLA

No entanto, o Corinthians não conseguirá dar a esse duelo contra o Fortaleza o foco que deseja.

Mesmo ainda acreditando no título brasileiro, o Timão tem uma Copa do Brasil pela frente onde a chance de levantar o caneco é muito maior.

E nesta quarta-feira (24), o Coringão terá pela frente o jogo de ida da semifinal, contra o Fluminense. O duelo será disputado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com a volta marcada para o dia 14 de setembro, em São Paulo.

Com isso, a tendência é que o técnico Vítor Pereira não utilize força máxima contra o Leão do Pici, preservando os seus principais jogadores para. O duelo diante do Flu.

Ainda que o treinador corintiano não admita, a Copa do Brasil será uma prioridade da equipe neste fim de temporada. Isso porque é um torneio mais curto e onde o Timão depende apenas de si, diferentemente do Campeonato Brasileiro.

No caso do Brasileiros, um eventual título do Corinthians depende de uma regularidade em 16 pontos, ainda torcendo, neste momento, contra Palmeiras e Flamengo, que estão na frente. Já na Copa do Brasil, a conquista depende de bons desempenhos do Timão em quatro jogos: os dois de semifinal, contra o Fluminense, e uma possível final, contra Flamengo ou São Paulo.

