Contra o Flamengo, Atlético-MG terá quase todo o elenco disponível Alvinegro tem desfalques de apenas dois jogadores por lesões

Após sofrer com lesões e indisponibilidade de jogadores ao longo da temporada, o técnico Turco Mohamed terá muitas opções para escalar o Atlético-MG contra o Flamengo no jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Atualmente, apenas dois jogadores desfalcam o time mineiro: Keno, por lesão na coxa, e Dodô, por Covid-19.

No empate por 0x0 contra o São Paulo do último domingo, o Atlético-MG teve os retornos de Jair, recuperado de lesão na mão, e do atacante Ademir, que cumpriu quarentena protocolar para a Covid-19. Com isso, apenas Keno e Dodô dos jogadores inscritos serão desfalques no Galo para a decisão.

Com a volta de jogadores lesionados, o técnico Turco Mohamed aguarda a abertura da janela de transferências no dia 18 de julho para a regularização das novas contratações do time alvinegro: Jemerson, Pavón, Pedrinho e Alan Kardec.

Entretanto, é provável que Pedrinho só possa reforçar o clube mineiro a partir do mês de agosto, por conta de uma regra da FIFA para jogadores emprestados por times russos e ucranianos. Vale lembrar também que Pavón não poderá atuar pelo Atlético-MG na Libertadores por conta de uma suspensão de seis jogos do jogador.

