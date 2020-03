Contra o coronavírus, PF em SP impõe espaço de dois metros entre imigrantes

A Polícia Federal em São Paulo afirma que ‘iniciará nesta segunda-feira, 16, novo procedimento para o atendimento de imigrantes que buscam regularização na sede da Superintendência da PF em São Paulo (rua Hugo D’antola, 95), como medida preventiva para evitar a contaminação do COVID-19 (Novo Coronavírus). Entre as normas, estão o espaçamento na fila, que será organizada até do lado de fora de suas dependências, e a limitação de acompanhantes, como advogados, despachantes e intérpretes.

“Com 600 atendimentos realizados ao dia, as áreas de atendimento dos serviços de registro de estrangeiros permanecem frequentemente com grande circulação de pessoas em local fechado”, diz a PF.

Segundo a PF, ‘como a aglomeração de pessoas é um fator de risco para a disseminação do COVID-19, será necessário diminuir o número de pessoas que esperam ao mesmo tempo no recinto fechado’.

“Por não ser possível saber se há alguém infectado, é necessário também manter a distância de precaução de 2m de distância entre os indivíduos, fato que diminuirá o número de pessoas a serem atendidas por vez na área interna”, prevê a PF.

De acordo com a Polícia Federal em São Paulo, ‘essa medida diminuirá substancialmente o número de pessoas que poderão aguardar na parte interna do Núcleo de Registro de Estrangeiros, sendo que aqueles que excederem esse número permanecerão em espera ao ar livre, em local sinalizado pela PF’.

A PF ainda afirma que será limitado o acesso de acompanhantes e despachantes, permitido somente advogados constituídos e intérpretes.

A Polícia Federal elenca os serviços que serão afetados: registro de imigrantes; autorizações de residência; naturalização; solicitação de refúgio; solicitações relacionadas à Carteira de Registro Nacional Migratório, como retirada, renovação, troca, segunda via e outras informações.

Mesmo diante da necessidade dessa medida excepcional, todos os esforços estão concentrados no sentido de atender todos aqueles que estão agendados, bem como aqueles que buscam os demais serviços relacionados à imigração.