Contra o Atlético-GO, Corinthians pode alcançar feito inédito fora de casa com Vítor Pereira

A busca pelo quarto título da Copa do Brasil continua para o Corinthians nesta quarta-feira (27), quando o clube alvinegro mede forças com o Atlético-GO, no Antônio Accioly, às 21h30. O Timão busca dar o troco do ano passado e mira um feito inédito com Vítor Pereira.

Caso vença a equipe treinada por Jorginho em Goiânia, o Corinthians chegará a sua segunda vitória consecutiva fora de casa, algo que ainda não ocorreu com o treinador português durante seu tempo no Parque São Jorge.

A última vez na qual o Timão venceu dois jogos consecutivos longe da Neo Química Arena foi no Paulistão desta temporada, quando a equipe treinada por Sylvinho superou o Santo André por 1 a 0, no estádio Bruno José Daniel, e posteriormente triunfou por 3 a 2 sobre o Ituano, no estádio Novelli Júnior, com o interino Fernando Lazaro.

Entre as partidas contra o Ramalhão e o Galo de Itu, o Corinthians foi derrotado em casa pelo Santos, no jogo que causou a demissão do técnico Sylvinho.

O aproveitamento da equipe com Vítor Pereira fora de Itaquera não foi dos melhores no início, com quatro derrotas e apenas uma vitória nos primeiros cinco jogos do técnico lusitano sem ser mandante.

Na Copa do Brasil, o Timão ainda não venceu como visitante, tendo empatado por 1 a 1 com a Portuguesa-RJ, no estádio do Café, e perdido por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro.

No entanto, o Corinthians vem adquirindo consistência fora de casa. O clube do Parque São Jorge terminou o primeiro turno do Brasileirão como o quarto melhor visitante, obtendo quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 46,6%.

O Corinthians também busca uma revanche contra o clube goiano. No ano passado, as equipes se cruzaram na terceira fase da competição e viviam momentos muito diferentes. Naquela época, eles fizeram uma série de três jogos no intervalo de duas semanas.

Além dos encontros pela Copa do Brasil, também se encararam pela primeira rodada do Brasileirão. Os dois primeiros jogos – um pelo Brasileiro e a ida da Copa – coincidiram também com os compromissos iniciais do Timão sob o comando do então treinador Sylvinho, demitido no início deste ano.

Ambas as partidas aconteceram na Neo Química Arena, casa corintiana, e terminaram com triunfos atleticanos: 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, e 2 a 0 pela Copa do Brasil. O confronto de volta pelo mata-mata terminou empatado em 0 a 0, no estádio Antônio Accioly.

O Dragão costuma ser um adversário chato para o Timão. Nas últimas 10 partidas entre as equipes, contando todas as competições, o Atlético-GO saiu vencedor em três ocasiões. Quatro jogos terminaram empatados e o Corinthians venceu os outros três.

No último encontro entre as equipes, Mantuan fez o gol que selou o triunfo corintiano no Antônio Accioly, pelo Brasileirão.

