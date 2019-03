Contra LDU, Flamengo abre sequência de três jogos no Maracanã pela Libertadores

De casa cheia no Maracanã, o Flamengo vai fazer contra a LDU, a partir das 21h30 desta quarta-feira, o primeiro jogo de três seguidos como mandante pelo Grupo D da Copa Libertadores. A vitória na estreia pela chave, na altitude de Oruro, coloca o time do técnico Abel Braga em posição privilegiada para conseguir a classificação para a próxima fase do torneio.

Depois da LDU, o Flamengo vai receber o Peñarol e o San José. Se alcançar 12 pontos, será mínima a chance de não garantir a vaga nas oitavas de final. De acordo com Rodrigo Caio, porém, é preciso ter respeito pelas equipes visitantes na Libertadores.

“Os times sul-americanos jogam melhor fora de casa do que dentro, pois não têm a responsabilidade de propor o jogo. Irão atuar no contra-ataque, esperando um erro do adversário e, no nosso estádio, com a nossa torcida, precisamos ter um nível de atenção muito grande. Vamos entrar com uma intensidade alta e vamos tentar anular todas as jogadas do adversário”, projeta o zagueiro.

Apesar do bom desempenho de Arrascaeta contra o Vasco, a tendência é que o uruguaio seja preterido no setor ofensivo direito do Flamengo. Se o escolhido para começar o jogo for Éverton Ribeiro, o meia será o único titular no clássico a repetir a escalação contra a LDU.

A substituição de Éverton Ribeiro por Arrascaeta deve ser a única mudança promovida por Abel em relação ao time que venceu o San José na estreia, por 1 a 0.

Passadas cinco rodadas do Campeonato Equatoriano, a LDU ocupa a sexta posição, com dez pontos, apenas um a menos do que o Macará, líder do torneio. O adversário do Flamengo é o atual campeão equatoriano e teve três jogadores convocados pelo técnico Hernán Darío Gómez para a seleção do país. Na lista divulgada nesta terça-feira, estavam presentes os meio-campistas Jefferson Orejuela e Jefferson Intriago, e o atacante Jhojan Julio.