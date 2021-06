Contra ‘desesperada’ Chapecoense, Fortaleza busca reabilitação para seguir no G4

Depois de começar no Brasileirão com três vitórias seguidas, o Fortaleza vem em um momento de baixa e não sabe o que é vencer há quatro rodadas. Por isso mesmo, precisa se reabilitar para seguir dentro do G4. Em casa, na Arena Castelão, o time cearense recebe a Chapecoense, às 16h. A missão, porém, não será fácil, já que o rival ainda não conseguiu vencer e está dentro da zona de rebaixamento.

Após o empate sem gols com o Grêmio, em Porto Alegre, o Fortaleza tem 12 pontos e um retrospecto de três vitórias, três empates e apenas uma derrota. Aparece atualmente na quarta colocação e tenta seguir na cola do líder Red Bull Bragantino, que tem 17. De outro lado, a Chapecoense vive um momento totalmente diferente na tabela, já que ocupa a 18ª colocação com apenas quatro pontos em sete jogos. Ao todo, empatou quatro e perdeu três vezes.

O técnico Juan Vojvoda terá os mesmos desfalques que teve no empate contra o Grêmio para escalar o time titular do Fortaleza. O volante Matheus Jussa e o meia-atacante Isaque seguem de fora. O primeiro se recupera de uma lesão no ombro e o segundo melhorou da covid-19, mas ainda trabalha para ajustar o condicionamento físico.

Além disso, o centroavante Wellington Paulista é dúvida por conta de um desconforto na panturrilha que também o tirou do jogo passado. Com isso, o ataque seguirá sendo formado por David e Robson. No mais, o time mantém a base que vem atuou bem nas primeiras rodadas.

O técnico Jair Ventura não deve fazer grandes mudanças no time titular da Chapecoense, já que a lista de relacionados é praticamente a mesma que jogou contra o Athletico-PR, em Curitiba, no último domingo, no empate por 2 a 2. A delegação embarcou de lá direto para Fortaleza.

A única novidade é o atacante Fabinho, que se recuperou da covid-19 e só não atuou na rodada passada, por questões contratuais, já que pertence ao time paranaense.

Por outro lado, as baixas seguem sendo as mesmas, já que o departamento médico está lotado com os defensores: Tiepo, Joilson, Kadu Busanello e os meias Léo Gomes, Moisés Ribeiro, Alan Santos, Tharlis e Anderson Leite. O atacante Bruno Silva, por sua vez, segue afastado por tempo indeterminado após agredir Peglow, do Internacional, e aguarda julgamento do STJD.

