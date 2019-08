Contra a aftosa, PR inicia construção de posto de fiscalização de animais

São Paulo, 19 – O Estado do Paraná deu mais um passo para parar de vacinar seu rebanho de bovinos e bubalinos contra febre aftosa, ao iniciar a construção de um novo Posto de Fiscalização de Trânsito Agropecuário em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. O objetivo, de acordo com nota da Secretaria de Agricultura e Abastecimento paranaense, é controlar o trânsito de animais e a entrada de material vegetal no Estado.

De acordo com nota da Secretaria de Agricultura e Abastecimento paranaense, o posto, subordinado à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), é uma das exigências do Ministério da Agricultura para que o Estado conquiste o status de Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

O posto, localizado na Rodovia Régis Bittencourt, km 11, demandou recursos da ordem de R$ 1,3 milhão e está sendo financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Paraná (Fundepec). A obra deve estar concluída até a primeira quinzena de dezembro. “O local é um importante ponto de monitoramento e vai servir para controlar o movimento de entrada de animais, plantas e subprodutos no Estado do Paraná”, disse o secretário de Agricultura, Norberto Ortigara.

Conforme o presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, este posto será a última barreira a ser construída dentro do projeto do governo paranaense de deixar de vacinar o rebanho.

“O Fundepec também financiou a reforma de postos em Santa Mariana e Ribeirão Claro, na divisa com São Paulo”, diz Martins.

Até o momento, a Adapar conta com 33 postos de fiscalização.