Conto esquecido do autor de ‘Drácula’ é encontrado em Dublin

Um tesouro esquecido nos arquivos da Biblioteca Nacional de Dublin: um conto de Bram Stoker, conhecido mundialmente por ser o autor de “Drácula”, foi encontrado por um admirador do escritor, mais de 130 anos após sua publicação.

Intitulado “Gibbet Hill”, essa história foi publicada em um suplemento de Natal da edição de Dublin do jornal The Daily Mail em 1890, mas nunca havia sido mencionada em nenhuma obra ou biografia sobre Bram Stoker.

Brian Cleary, escritor e historiador amador de 44 anos, descobriu esta obra em outubro de 2023, enquanto se recuperava de uma cirurgia, aproveitando para satisfazer seu interesse pelo autor de “Drácula”, que também era de Dublin.

“Eu me sentei na biblioteca estupefato diante do fato de que potencialmente tinha em minhas mãos uma história de fantasmas esquecida de Stoker”, disse Cleary à AFP dentro do Casino Marino, o famoso edifício neoclássico de Dublin onde o texto é exposto pela primeira vez.

Ele ficou especialmente surpreso ao descobrir que a história data “mais ou menos da época em que Bram Stoker estava escrevendo ‘Drácula'” e que contém elementos do famoso romance publicano em 1897.

“Eu me sentei para olhar a tela e pensei: ‘Sou a única pessoa na Terra que leu isso?’. E depois: ‘O que vou fazer com isso?'”, lembra.

Cleary realizou uma pesquisa aprofundada para verificar sua descoberta extraordinária e entrevistou Paul Murray, biógrafo e especialista em Stoker, que confirmou que a notícia de que havia permanecido desconhecida até agora.

O conto macabro narra a história de um marinheiro assassinado por três criminosos cujos corpos foram pendurados, como um aviso fantasmagórico para os viajantes que passavam.

