‘Continuem rezando’, pede Juliano Cazarré após filha deixar UTI

Juliano Cazarré agradeceu a força dos fãs nesse moment em que a filhinha dele recém-nascida está sob cuidados médicos por causa de um cardiopatia.

“Quero agradecer toda torcida, pensamento positivo, carinho e orações pela nossa filhinha, Maria Guilhermina. Essa semana tivemos uma vitória gigantesca, ela teve alta do hospital e está em Sao Paulo com a mamãe. Não pode viajar ainda, só depois que fizer uma segunda cirurgia, mais para frente”, disse o ator, em vídeo publicado no site “GShow”.

“Estou aqui gravando a novela e cuidando dos outros filhos. Peço que continuem rezando pela nossa filha. Vencemos muitas batalhas, mas a guerra não acabou. A gente vai continuar torcendo por ela, cuidando dela, conto muito com esse carinho. Muito obrigada do fundo do meu coração”, falou.

