‘Continuará sendo panamenho’, diz agência sobre Canal do Panamá

LONDRES, 14 JAN (ANSA) – A Organização Marítima Internacional (OMI) garantiu nesta terça-feira (14) que o Canal do Panamá continuará sendo panamenho apesar das ameaças feitas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O republicano causou polêmica na semana passada após não ter descartado o uso da força militar para assumir o controle não só do Canal do Panamá, mas também da Groenlândia.

“O Canal do Panamá continuará sendo panamenho. Para mim está muito claro e não há muito o que discutir, porque os tratados foram assinados em 1977. O canal passou para as mãos do Panamá, que continua a gerir esta hidrovia vital e continuará fazendo isso”, analisou Arsenio Dominguez, secretário-geral da OMI, agência das Nações Unidas para o transporte marítimo, em entrevista à AFP.

O panamenho ainda declarou que todos têm o direito de expressar sua opinião, mas recordou que isso “não significa que estejam certos”.

Trump, que tomará posse em 20 de janeiro, acusou a administração do canal de impor tarifas excessivas aos EUA e supostamente entregar o controle da hidrovia à China. As duas acusações, contudo, foram negadas pelas autoridades panamenhas.

O Canal do Panamá foi construído por Washington, que o inaugurou em 1914 e o administrou até sua transferência completa ao Estado panamenho, conforme estabelecido nos Tratados Torrijos-Carter. (ANSA).