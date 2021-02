‘Continuamos discutindo preço de combustíveis’, diz Bolsonaro em SC

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 16, que o governo segue em busca de soluções para conter e reduzir o preço dos combustíveis nesta semana. “Continuamos discutindo a questão do preço dos combustíveis.

Vai ter novidade essa semana com toda certeza. Espero ter novidade boa”, disse, durante caminhada na praia em São Francisco do Sul (SC), onde passa alguns dias de descanso. Nas últimas semanas, Bolsonaro tem sido pressionado por conta do preço de derivados do petróleo, entre eles, o óleo diesel e o gás de cozinha. “Lógico, a gente está aqui dando uma relaxada, mas tem trabalho. Não falta trabalho”, afirmou o mandatário.

