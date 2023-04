Continuamos cautelosos sobre sistema bancário dos EUA, diz diretor do Morgan Stanley

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2023 - 21:55 Compartilhe

O diretor de Gestão Patrimonial do Morgan Stanley, Daniel Skelly, afirmou que estrategistas do banco “permanecem cautelosos” sobre o sistema financeiro dos Estados Unidos. Skelly avaliou que turbulências semelhantes às observadas em março podem ressurgir, devido a vulnerabilidades ainda presentes entre bancos regionais americanos.

“Quando pensamos nas ações em termos de índices de capital, de desaceleração do crescimento e de potencial abrandamento dos retornos, ainda há alguma dor por vir”, concluiu, em entrevista à Bloomberg, na última segunda-feira, 24.







O diretor aponta que as rápidas ações do Federal Reserve (Fed) e outros órgão reguladores conseguiram resolver problemas relativos ao crédito, contudo, não abordam questões regulatórias importantes e riscos ligados a imóveis comerciais, ambos com maior impacto negativo sobre bancos regionais. Segundo ele, o ambiente regulatório ainda está evoluindo, com previsão de audiência para novas regras de liquidez em bancos regionais prevista para junho deste ano.

