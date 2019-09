Contexto de dólar forte faz ouro fechar sessão e semana em queda

O ouro encerrou a sessão em queda, acumulando perdas também na semana, à medida que um cenário de fortalecimento global do dólar afastou os investidores do metal precioso.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), a onça-troy do ouro para dezembro caiu na sessão US$ 8,80 (-0,58%), a US$ 1.506,40. Na semana, a perda foi de 0,57%.

Pela manhã, o ouro tinha baixas mais intensas, em reação à valorização global do dólar. O desempenho da economia americana acima dos pares desenvolvidos dá suporte ao ganho da moeda dos EUA nas últimas sessões.

Um dos reflexos deste movimento é o fato de o índice para o dólar DXY, que mede a moeda americana contra seis rivais, estar perto das máximas em dois anos e meio.

No meio da sessão, no entanto, o ouro reduziu as perdas diante da notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está considerando impor limites ao fluxo de capital de investidores dos EUA para a China.

“Houve um movimento de venda de ações logo que essa notícia foi publicada, o que levou os investidores a mudar para o ouro”, disse James Hatzigiannis, estrategista sênior do Long Leaf Trading Group.

Ele lembrou, no entanto, que o fundamento do mercado segue sendo a questão cambial. “O mercado de metais está de olho no dólar americano muito forte, o que acabou tendo maior influência no preço do ouro nos últimos dois dias”, disse Hatzigiannis. Fonte: Dow Jones Newswires.