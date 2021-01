Conte se reúne com Mattarella para tentar ampliar base aliada

ROMA, 21 JAN (ANSA) – O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, se reuniu nesta quarta-feira (20) com o presidente Sergio Mattarella para relatar os desdobramentos da crise política após receber os votos de confiança na Câmara e no Senado.

O encontro teve duração de cerca de 50 minutos e, até o momento, não foi divulgada nenhuma nota oficial do Palácio do Quirinale.

De acordo com fontes do governo italiano, Conte expressou a Mattarella seu desejo de ampliar a coalizão, que agora lidera em minoria. A expectativa é de que ele buscará apoio nos próximos dias.

Nesta tarde, o premiê italiano convocou uma cúpula das lideranças que compõem o Executivo no Palazzo Chigi para fazer um balanço da crise política. Em nota, foi explicado o desejo de avançar com o fortalecimento da maioria.

As reuniões ocorrem um dia depois do premiê italiano receber a confiança do Senado após a crise causada pelo ex-premiê Matteo Renzi, que retirou seu partido, o centrista Itália Viva (IV), da base aliada formada pelo Partido Democrático (PD) e pelo Movimento Estrelas (M5S).

A expectativa é de que nesta quinta-feira (21) os dirigentes da Liga, Força Itália e Irmãos da Itália sejam recebidos por Mattarella.

“O país não pode ficar refém de um governo incapaz, arrogante e recluso. É uma minoria governamental que continua a negociar de forma descarada e escandalosa com parlamentares e que não tem receio de embarcar naqueles que, eleitos com a centro direita, traíram o compromisso assumido com os eleitores. A centro direita pretende apresentar ao presidente da República o seu ponto de vista sobre a situação, agora insustentável”, diz uma nota conjunta. (ANSA).

