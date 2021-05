Conte se despede da Inter de Milão: “Que viagem nestes dois anos!”

Um dia após o anúncio de sua saída da Inter de Milão, o técnico Antonio Conte enviou nesta quinta-feira uma mensagem de despedida aos dirigentes e ‘tifosi’ do clube, no momento em que Simone Inzaghi (até agora na Lazio) parece um forte candidato a substituí-lo.

“Que viagem nesses dois anos! Sem desculpas, sem justificativas, apenas trabalho, trabalho e trabalho, com respeito e educação”, escreveu o agora ex-técnico da Inter em sua conta no Instagram (com 520 mil seguidores).

Conte tinha mais um ano de contrato e foi campeão italiano pela Inter este ano, mas discordou dos dirigentes do clube, que estão passando por dificuldades financeiras e querem implementar um plano de austeridade.

O treinador agradeceu aos “jogadores, comissão técnica, dirigentes” e também aos torcedores, que afirmaram terem sentido “calor e proximidade” apesar da pandemia de covid-19.

Como sucessor no comando da Inter, Simone Inzaghi, treinador da Lazio desde 2016, parece ser o grande favorito, de acordo com a imprensa italiana.

Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi “rompeu definitivamente” nesta quinta-feira com a Lazio, apesar de ter feito um acordo verbal na quarta-feira.

Em um breve comunicado nesta quinta-feira, a Lázio confirmou a saída do seu treinador, sem citar o seu nome: “Respeitamos a mudança de decisão de um treinador e, antes disso, de um jogador que durante muitos anos associou o seu nome à família da Lazio e seus sucessos”.

De acordo com a Sky Sport, Inzaghi pode assinar com a Inter por dois anos nesta sexta-feira.

