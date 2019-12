Conte faz balanço do governo em coletiva de fim de ano

ROMA, 28 DEZ (ANSA) – Durante a tradicional coletiva de fim de ano, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, fez neste sábado (28) um balanço sobre os pontos “ambiciosos” do programa do governo de coalizão entre o Movimento 5 Estrelas (M5S) e o Partido Democrático (PD) e apresentou um plano de ação para até 2023. “Era necessária uma manobra séria e responsável. Tenho orgulho de ter respeitado os objetivos. Agora, uma maratona de três anos nos espera, não porque vamos devagar, mas porque seremos capazes de enfrentar os desafios e alcançar os objetivos sem o frenesi do último período”, iniciou Conte.

Segundo ele, o mês de janeiro será uma oportunidade para “refletir, confrontar as várias forças políticas para relançar a ação do governo”. O premier italiano ressaltou que, até agora, o governo precisou “correr 100 metros, uma corrida de obstáculos para colocar o país em segurança”. “Era necessária uma manobra séria e responsável, tivemos a tarefa de recuperar 23 bilhões para desativar o Imposto sobre Valor Agregado (Iva)”. Durante a coletiva de imprensa, o político ainda ressaltou que “nenhum governo e nenhum partido contrário será desestabilizador”. Entre os pilares de seu plano está a digitalização da Administração Pública, porque se ocorrer uma inovação a nível tecnológico, as empresas não perceberão o Estado como uma restrição e a vida dos cidadãos será simplificada.

Além disso, Conte prevê que o sistema de infraestrutura da região sul do país deve ser modernizado. Para ele, é necessária uma manutenção ordinária e extraordinária para proteger o território. “Queremos fechar a divisão norte-sul, não achamos que, com o nosso governo, seremos capazes de pôr um fim à questão do sul, mas sem o sul nosso PIB não repartirá mais”. Por esse motivo, a partir de agora “34% da despesa pública deve ser alocada antecipadamente ao sul”, informou. Outro ponto apresentado por Conte foi a necessidade de “racionalizar a máquina burocrática”. “Não é uma operação fácil e precisa de um longo horizonte de tempo. Será muito desconcertante para muitos”. “Para reduzir os impostos e manter as contas em ordem, evitando um processo de infração da UE a única perspectiva séria e credível é combater a sonegação fiscal, um roubo que prejudica os cidadãos honestos”, afirmou.

Conte também ressaltou que pretende remodelar o imposto de renda e diminuir a pressão em benefício da classe média; continuar ajudando no processo de estabilização da crise na Líbia para cessar as hostilidades; além de intervir nos decretos de segurança sobre imigração aprovado pelo então governo liderado por Matteo Salvini. (ANSA)