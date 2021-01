Conte é multado e suspenso por dois jogos após ofensas contra árbitro Treinador da Inter de Milão foi expulso no final da partida contra a Udinese pelo Campeonato Italiano. Multa é de 20 mil euros

Antonio Conte, treinador da Inter de Milão, foi suspenso por dois jogos e multado em 20 mil euros após injúrias feitas contra o árbitro da partida, Fabio Maresca, entre os nerazzurris e a Udinese, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano.

O comandante da Inter de Milão foi expulso no final da partida por contestar a equipe de arbitragem com “palavras desrespeitosas”. No túnel, chamou o juiz da partida com “expressão ofensiva e ameaçadora”, segundo o relatório.

Desta forma, Conte não poderá estar no banco nos jogos contra o Benevento e Fiorentina. Nesta terça-feira, a Inter de Milão enfrenta o Milan, pelas quartas de final da Copa da Itália, às 16h45 (de Brasília).

