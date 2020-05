Conte e Merkel concordam que fundo é resposta eficaz da UE

ROMA, 19 MAI (ANSA) – O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, concordaram que o Fundo de Recuperação de 500 bilhões de euros para ajudar os países membros e regiões da União Europeia (UE) a enfrentar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus é uma resposta eficaz.

Segundo o Palazzo Chigi, sede do governo italiano, os dois líderes examinaram as perspectivas da negociação do plano proposto pela Alemanha e França durante telefonema na tarde desta terça-feira (19). Conte e Merkel acreditam que o projeto é um “componente fundamental para uma resposta econômica europeia oportuna e eficaz para o desafio sem precedentes da Covid-19”. A conversa entre os dois acontece no mesmo dia em que a Áustria rejeitou o fundo de recuperação que abre caminho para um compartilhamento da dívida no bloco. A ideia de Merkel e do presidente francês, Emmanuel Macron, propõe que a Comissão Europeia financie o plano fazendo empréstimos nos mercados “em nome da UE”. Com isso, os recursos serão revertidos aos países e regiões mais afetados pelo novo coronavírus. No entanto, os beneficiários não devolveriam o montante total, o valor da dívida seria repartido com todos os Estados-Membros. Em nota, o governo austríaco disse ser contra essa medida e ressaltou que as quantias emprestadas devem ser reembolsadas por cada país. Esse sistema também é rejeitado pela Dinamarca, Suécia e Países Baixos. Desta forma, Merkel e Macron têm 10 dias para tentar convencer todos os países do bloco. (ANSA)