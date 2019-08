Conte comigo! Cinco dos seis jogos do Flamengo em setembro serão com a torcida a favor

Rio – A agenda de setembro do Flamengo está praticamente reservada para os jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. De domingo até o dia 29, o Flamengo encara seis adversários. Quatro deles – Palmeiras, Santos, Internacional e São Paulo – no Maracanã e dois fora de casa: Cruzeiro, no Mineirão, e Avaí, no Mané Garrincha, local onde os rubro-negros de Brasília quase sempre lotam o estádio. É hora de a torcida soltar com mais firmeza o velho grito de “Conte comigo, Mengão”.

O primeiro compromisso ao lado da torcida rubro-negra é neste domingo, contra o vice-líder Palmeiras, às 16h, no Maracanã. Praticamente todos os ingressos já foram vendidos, e a expectativa é de aproximadamente 60 mil torcedores. O time de Jorge Jesus, líder, e o de Felipão, terceiro colocado, estão separados por três pontos: 33 a 30.

“Futebol é decidido dentro de campo. Claro que construímos um grande momento, mas isso fica fora. O Palmeiras tem uma grande equipe, nós também. Dentro da nossa casa, somos fortes. Nos 90 minutos, vai vencer quem estiver mais focado”, disse o zagueiro Rodrigo Caio.

Depois do Palmeiras, o time vai até Brasília encarar o Avaí, que vendeu o mando de campo. Lá, o Flamengo jogará praticamente em casa. Na 19ª rodada, a última do primeiro turno, o Flamengo tem outro confronto direto com o Maracanã a favor: é contra o Santos, atual vice-líder.

“Para você conseguir jogar da mesma forma dentro e fora de casa, precisa ter alguém que te cobre. E o Jorge Jesus é assim. Ele cobra concentração seja no vídeo, na bola parada, no treinamento. Essa é uma diferença muito grande”, disse o zagueiro Rodrigo Caio.

Nas 22ª e 23ª rodadas, o Flamengo enfrenta em casa outros dois adversários da parte alta da tabela: Internacional e São Paulo. O duelo contra o Colorado, aliás, será o único no meio de semana – uma quarta-feira. O apoio da torcida é fundamental, mas o Rubro-Negro nem precisa se preocupar. O clube tem a maior média de público de 2019 no país, com 52.036 de ocupação nas quatro competições que disputou – Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro.