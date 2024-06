Contagem de espermatozoides pode não estar diminuindo como os cientistas pensavam, diz pesquisa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/06/2024 - 1:31 Para compartilhar:

Uma nova pesquisa está desafiando os estudos recentes de que a contagem de esperma nos homens está diminuindo a nível mundial.

Num estudo publicado na revista Human Reproduction em 5 de junho, pesquisadores da Universidade de Manchester, da Queen’s University em Kingston, no Canadá, e do Cryos International, um banco de esperma com sede na Dinamarca, recolheram dados de 6.758 homens de quatro cidades dinamarquesas.

Eles descobriram que a concentração de esperma variou notavelmente de ano para ano, mas não mudou drasticamente ao longo de um período de seis anos – como afirmaram recentemente duas influentes meta-análises.

A Cryos opera há mais de 40 anos, mas limitou a sua pesquisa a amostras recolhidas entre 2017 e 2022. Isto garantiu medições consistentes da concentração e motilidade dos espermatozoides – referindo-se à forma como nadavam – à medida que as metodologias de recolha de dados mudaram ao longo das décadas.

“Este é, até certo ponto, o resultado da meta-análise publicada por Levine et al. (2023) que propôs que as concentrações de espermatozóides em todo o mundo diminuíram até 2,64% ao ano em homens não seleccionados desde o ano 2000”, disse Allan Pacey , professor da Universidade de Manchester e co-autor do novo relatório.

“Não vimos tal mudança e isso sugere que nesta população de candidatos a dadores de esperma, nestas quatro cidades dinamarquesas, as concentrações de esperma não mudaram entre 2017 e 2022”.

Os pesquisadores encontraram uma diminuição significativa entre 2019 e 2022, encontrando uma queda na concentração (16%) e na motilidade (22%) – o que “corresponde aproximadamente ao início da pandemia mundial de COVID-19”, disse o professor Robert Montgomerie, outro colega. -autor do estudo.

“Embora não haja evidências que sugiram que o vírus SARS-CoV-2 esteja afetando diretamente os espermatozoides, especulamos se os confinamentos generalizados podem ter levado a mudanças nos padrões de trabalho, na dieta e nos níveis de atividade física que já sabemos que podem afetar a motilidade dos espermatozoides. ”, explicou Montgomerie.

As informações relativas aos perfis de saúde e estilos de vida dos participantes não foram levadas em consideração no estudo, o que poderia explicar algum grau de declínio geral.

Os pesquisadores esperam continuar monitorando a qualidade do esperma em candidatos a doadores em bancos como a Cryos International, como forma de acompanhar as alterações ao longo de períodos de tempo mais longos.

Disse Anne-Bine Skytte, diretora médica da empresa que também foi coautora do estudo: “Os homens que se candidatam para serem doadores de esperma estão a fazê-lo para ajudar as mulheres e os casais a realizarem os desejos da sua família”.

“Não temos como saber o quão aleatória é esta amostra em relação à população geral (dinamarquesa), mas este estudo mostra que outro resultado altruísta de se candidatar para ser um doador de esperma é como os dados podem agora ser usados ​​para ajudar a responder à questões como se a contagem de espermatozoides está diminuindo ou não.”

“Este é um benefício inesperado da sua generosidade”, concluiu Skytte.