Conta de viagens internacionais tem déficit de US$ 544 milhões em abril, mostra BC

Estadão Conteúdo 24/05/2024 - 10:21

A conta de viagens internacionais registrou déficit de US$ 544 milhões em abril, informou nesta sexta-feira, 24, o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil no período. Em abril de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 784 milhões.

O desempenho da conta de viagens internacionais no quarto mês deste ano foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,164 bilhão.

Já o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em US$ 620 milhões em abril.

A conta de viagens internacionais registrou déficit de US$ 1,857 bilhão no acumulado do ano. No mesmo período de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 2,310 bilhões.