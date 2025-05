Conta de papa Francisco no X é transformada em arquivo

VATICANO, 11 MAI (ANSA) – Após a morte do papa Francisco e a eleição de Robert Francis Prevost como o 267º pontífice da Igreja Católica, as redes sociais da Santa Sé se preparam para uma “reestilização”.

A conta do X (antigo Twitter) “Pontifex”, criada em 2012 sob o pontificado de Bento XVI, foi transformada em “Papa Francisco – Arquivo”, com a imagem de Jorge Bergoglio no perfil.

Logo após a morte do pontífice argentino, em 21 de abril, a Santa Sé já havia renomeado o perfil como “Apostolica Sedes Vacans”. Agora, porém, torna-se uma espécie de memorial, com todas as publicações do pontificado de Francisco.

A primeira mensagem postada nesta conta é datada de 12 de dezembro de 2012, nove dias depois de seu lançamento oficial pelo então papa Bento XVI. “Queridos amigos, é com alegria que entro em contato convosco via Twitter. Obrigado pela resposta generosa. De coração vos abençoo a todos”, escreveu o então Pontífice alemão.

Já o primeiro tuíte de Bergoglio, que foi eleito Papa em 13 de março de 2013, ocorreu no dia 17 de março do mesmo ano.

“Queridos amigos, de coração vos agradeço e peço para continuardes a rezar por mim, papa Francisco”, escrevera ele na conta em português @Pontifex_pt.

Desde então, a conta, criada em nove idiomas (italiano, inglês, português, espanhol, francês, alemão, polonês, árabe e latim), está entre as mais seguidas a nível mundial no Twitter, com 53,5 milhões de seguidores no total.

No Instagram, no entanto, o perfil oficial do pontífice argentino continua sendo “Franciscus” e não sofreu nenhuma alteração. A expectativa é de que o recém-eleito papa Leão XIV ganhe uma conta nova e exclusiva. (ANSA).