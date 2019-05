Conta de Orlando Drummond no Instagram é tirada do ar: ‘suspensa’

O recém-criado perfil do Instagram do ator e dublador Orlando Drummond saiu do ar na tarde desta quarta-feira, 22, quando já havia realizado ao menos três postagens e contava com mais de 15 mil seguidores.

O E+ entrou em contato com Felipe Drummond, neto de Orlando, que informou o motivo do ‘sumiço’ do perfil: “Infelizmente a conta do meu avô foi denunciada como fake e foi suspensa. Estamos correndo atrás para ela voltar o quanto antes”.

O dublador Guilherme Briggs publicou stories em seu Instagram lamentando o bloqueio do perfil de seu colega e alertando usuários sobre a criação de perfis fakes que surgiram posteriormente.

Orlando Drummond ficou conhecido por dar voz a personagens como Scooby-Doo e Popeye, além de interpretar o ‘Seu Peru’ na Escolinha do Professor Raimundo.

O E+ entrou em contato com a assessoria do Instagram, que, por telefone, afirmou que a situação seria investigada para possíveis esclarecimentos futuros.

O Instagram de Orlando Drummond

Aos 99 anos, Orlando Drummond criou seu primeiro perfil em uma rede social na última segunda-feira, 20.

“Hoje foi dia de fazer o que eu mais amo junto com meus netos Felipe e Alexandre”, escreveu, ao lado das hashtags “dublagem” e “versão brasileira”, em frente a um estúdio de dublagem.

O perfil foi compartilhado pela família de Orlando Drummond. “Adivinha quem chegou no Instagram com quase 100 aninhos? Nosso mestre Orlando Drummond! Sigam para conferir muita coisa bacana!”, escreveu seu neto Felipe Drummond.