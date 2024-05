Conta da rede social de Trump menciona “Reich unificado” se o republicano ganhar as eleições

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/05/2024 - 11:56 Para compartilhar:

Um vídeo publicado pela conta da Truth Social, a rede social de Donald Trump, mostra manchetes hipotéticas que falam de um “Reich unificado” se o ex-presidente republicano vencer as eleições presidenciais de 2024, expressão que gerou duras críticas por parte do comitê de campanha do seu rival, o presidente democrata Joe Bide.

“O que acontecerá depois que Donald Trump vencer? O que vem a seguir para os Estados Unidos?”, pergunta o clipe de 30 segundos.

Em meio a uma série de manchetes fictícias abordando a suposta prosperidade americana, como “Boom Econômico!” e “A fronteira está fechada”, também é mencionada “a criação de um Reich unificado”.

Nenhuma referência direta aos nazistas é feita no clipe, mas a palavra “Reich” é comumente usada para se referir ao Terceiro Reich, o Estado da Alemanha nazista governado por Adolf Hitler (1933-1945).

Outras referências no vídeo, que parecia ter vários trechos de texto copiados e colados para preencher o fundo do “jornal”, mencionam a Primeira Guerra Mundial.

A manchete “reich unificado” parece se referir à unificação da Alemanha, alcançada em 1871. Em um comunicado, a porta-voz da campanha de Trump, Karoline Leavitt, disse que a postagem não tinha apoio oficial e que a referência ao “Reich” não foi intencional.

“Este não foi um vídeo de campanha, foi criado por uma conta online aleatória e republicado por um funcionário que claramente não viu a palavra”, disse ela.

