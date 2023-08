Consumo nos lares brasileiros subiu 3,37% em julho ante julho de 2022, aponta Abras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 10:55 Compartilhe

O consumo de itens de supermercados nos lares brasileiros subiu 3,37% em julho, na comparação com o mesmo período de 2022. No acumulado do ano até julho, a alta é de 2,52%.

Marcio Milan, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), instituição responsável pelo levantamento, lembra que a projeção para o ano completo de 2023 é de crescimento de 2,5%. Essa previsão, a princípio está mantida.

“Escolhemos ser conservadores. Quando olhamos os últimos meses de 2022, houve crescimento acima do que já atingimos neste ano. Nos próximos meses, vamos avaliar se aumentaremos a projeção de crescimento”, afirmou Milan.

Lojas inauguradas

De janeiro a agosto, o setor supermercadista teve 438 lojas inauguradas.

Destas, 187 são lojas novas e 251 se tratam de reinaugurações.

Dos novos estabelecimentos, 105 são supermercados e 82 são atacarejos.

