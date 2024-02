Consumo na Páscoa 2024 deve crescer de 13% a 15% em volume ante 2023, projeta Abras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/02/2024 - 12:39 Para compartilhar:

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) projeta que o consumo na Páscoa de 2024 deve crescer de 13% a 15% em volume na comparação com 2023. Além disso, a expectativa é de aumento de preços de ovos de páscoa de 20%, em média.

“O que reforça este crescimento esperado é que as empresas se planejam melhor para a data este ano. Além disso, percebemos mais lançamentos de produtos”, aponta o vice-presidente da entidade, Marcio Milan.

A Páscoa de 2023 teve excelente desempenho, segundo Milan. Ainda assim, pela data em que será o feriado em 2024, a Abras espera um estímulo maior porque pagamentos como o do Bolsa Família já terão sido feitos. Entre outros fatores que contribuem para um otimismo do setor, estão o pagamento de R$ 28 bilhões em PIS/Pasep durante o primeiro trimestre, R$ 3 bilhões a mais que no calendário de 2023 no mesmo período. Além disso, serão R$ 31 bilhões em pagamento de precatórios, a partir de fevereiro.

Há perspectiva de aumento no consumo de alimentos e bebidas. A maior alta em volume deve ser em ovos de galinha (+16,7%), seguida por peixe congelado (+13,9%) e bacalhau (+12,9%). O azeite é o alimento que puxa a alta para o almoço do feriado, com avanço de 24,7% ante o registrado no ano anterior.

