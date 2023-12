Consumo mundial de carvão bate recorde em 2023 apesar da mudança climática

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/12/2023 - 6:21 Para compartilhar:

O consumo de carvão no mundo bateu recorde em 2023, com 8,53 bilhões de toneladas queimadas deste combustível fóssil, anunciou nesta sexta-feira (15) a Agência Internacional de Energia (AIE), dois dias após o fim da COP28.

Apesar do compromisso assumido pelos países participantes na conferência do clima da ONU em Dubai de abandonar progressivamente as energias fósseis, o ano de 2023 superou o recorde que havia sido estabelecido em 2022, segundo o relatório da AIE.

Os números coincidem com um ano de 2023 que “quase com toda certeza” vai superar 2016 como o mais quente já registrado, como alertou o observatório europeu Copernicus no início de novembro.

A combustão do carvão, tanto para produzir energia como para o funcionamento das indústrias, é responsável por boa parte das emissões de dióxido de carbono (CO2).

A AIE destaca a tendência de alta do consumo na China, onde com aumento de 220 milhões de toneladas (4,9%) na comparação com o ano passado, e na Índia, com avanço de 98 milhões (8%).

Também foram queimadas 23 milhões de toneladas a mais na Indonésia, o que representou um aumento de 11%, segundo o relatório.

Ao mesmo tempo, o uso diminuiu consideravelmente na Europa, com 107 milhões de toneladas a menos (-23%), e nos Estados Unidos, com uma redução de 95 milhões de toneladas (-21%).

O fechamento das centrais de carvão e o menor peso da indústria favoreceram a tendência nas duas regiões.

Na Alemanha, por exemplo, a maioria das centrais devem fechar durante os próximos três anos e o país substituirá as unidades por centrais eólicas ou solares.

A França deseja fechar sua última central de energia elétrica alimentada por carvão em 2027.

A AIE admite a dificuldade de fazer previsões certeiras sobre a Rússia, quarto maior consumidor de carvão, devido à guerra na Ucrânia.

– “Pico” em 2023 –

Os níveis de 2023 representarão um “pico” no consumo de carvão, que diminuirá “a partir de 2024”, segundo a agência internacional, fundada em 1974 no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE).

A AIE projeta um avanço das energias renováveis (eólica, solar…) em todo o planeta para “levar o consumo mundial de carvão a uma trajetória descendente”.

Apesar disso, a agência não prevê uma redução de seu uso na indústria.

Alguns países, como a Indonésia, registram situações paradoxais, como o aumento do consumo de carvão devido ao boom da extração de níquel para a fabricação de baterias para os carros elétricos.

A China, no entanto, continua sendo de longe o país que mais utiliza o carvão, com 54% do consumo mundial.





A agência prevê uma redução do consumo na China durante os próximos dois anos e que a Índia assuma a liderança no uso do carvão a partir de 2026.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias