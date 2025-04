Consumo e exportação de cerveja caem na Alemanha

Exportação da bebida produzida no país recuou 6% em uma década. Já a comercialização nacional retraiu 15,1% no mesmo período. Número de cervejarias aumentou.As exportações alemãs de cerveja caíram 6% na última década, segundo dados divulgados pelo Departamento Federal de Estatística (Destatis) nesta terça-feira (22/04).

A redução das exportações é acompanhada por uma queda ainda maior no consumo interno da bebida no país, que recuou 15,1% nos últimos dez anos, informou o Destatis.

Os números foram divulgados na véspera do Dia da Cerveja Alemã, um evento anual que será comemorado no país na quarta-feira.

Exportações mais estáveis do que a demanda doméstica

De acordo com o Destatis, 1,45 bilhão de litros de cerveja alemã foram exportados em 2024, em comparação com os 1,54 bilhão de litros registrados em 2014. Mais da metade da cerveja exportada no ano passado (55,7%) foi comprada por outros países da União Europeia.

A queda no consumo foi mais evidente dentro do país. Em 2024, 6,8 bilhões de litros foram vendidos, 1,2 bilhão a menos que em 2014.

O número registrado no ano passado, o mais baixo da série histórica, contraria as projeções que indicavam aumento de vendas em 2024 devido à realização da UEFA Euro no país.

Isso faz com que, hoje, as exportações representem 17,6% das vendas de cerveja, um aumento de 1,5 ponto percentual em relação a 2014.

Redução no consumo de álcool

O Departamento Federal de Estatística não avaliou os motivos para a queda na demanda por cerveja, mas o consumo de álcool vem diminuindo em muitos países europeus, inclusive na Alemanha, em meio a um maior interesse da população em evitar as consequências negativas da ingestão de bebidas alcoólicas.

A cerveja sem álcool, por exemplo, vem registrando um aumento nas vendas na Alemanha. A produção mais do que dobrou desde 2007.

O número de cervejarias na Alemanha, porém, aumentou no mesmo período de 10 anos.

O país tem agora 1.459 cervejarias, 100 a mais em comparação a 2014.

Mas o número é menor do que as 1.522 registradas em 2019, e vem caindo quase continuamente.

Dia da Cerveja Alemã

O Dia da Cerveja Alemã é comemorado todos os anos em 23 de abril, data em que a chamada "Reinheitsgebot", ou Lei da Pureza, foi adotada no Ducado da Baviera em 1516.

A lei especificava que a cerveja produzida naquele território só poderia conter três ingredientes – água, cevada e lúpulo – e foi promulgada em parte para garantir que a compra de trigo pelas cervejarias não causasse um aumento nos preços do pão. A regra vale até hoje para a produção nacional da bebida.

