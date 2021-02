Consumo do ciclo Otto aumenta em dezembro pela primeira vez na pandemia

São Paulo, 1 – A frota de veículos leves do País (ciclo Otto) consumiu 5,072 bilhões de litros de gasolina equivalente em dezembro de 2020, afirmou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O volume é 0,25% maior do que o registrado em dezembro de 2019. É o primeiro mês, desde o início da pandemia da covid-19, em que esse volume cresce na comparação anual.

O País consumiu 1,94 bilhão de litros de etanol hidratado em dezembro, 9,42% a menos do que no mesmo mês de 2019; enquanto as vendas de gasolina aumentaram 4,31% em dezembro na comparação anual.

“O crescimento do consumo de gasolina e a queda na demanda de etanol hidratado são explicados, entre outros fatores, pela maior recuperação das vendas de combustíveis leves na região Norte-Nordeste, onde a competitividade do biocombustível é menor””, diz em nota o diretor técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues.

A participação do etanol hidratado e anidro no ciclo Otto foi de 46,51% no último mês de 2020. No acumulado do ano, foi de 46,96%, queda ante os 48,4% de 2019.

Nos doze meses do ano passado, a venda total de combustíveis leves foi de 49,3 bilhões de litros de gasolina equivalente, queda de 8,60% ante 2019. O consumo de etanol hidratado recuou 14,58% no ano, para 19,26 bilhões de litros; enquanto o de gasolina caiu 6,13%, informa a Única.

O diesel teve aumento de 0,30% nas vendas de 2020, para 57,47 bilhões de litros. Em dezembro, o avanço foi de 9,22%, para 5,68 bilhões de litros.

Veja também