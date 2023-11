Consumo de fruta popular pode reduzir risco de demência, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/11/2023 - 4:35 Para compartilhar:

Esta pode ser uma doce notícia para os amantes de morango. Pesquisadores da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, afirmam que comer morangos todos os dias pode ajudar a reduzir o risco de demência em certas pessoas de meia-idade. Suas descobertas foram publicadas no mês passado na revista Nutrients .

No estudo de 12 semanas, 30 pacientes com excesso de peso que se queixaram de comprometimento cognitivo leve foram solicitados a se absterem de comer frutas vermelhas – exceto um pacote diário de suplemento em pó misturado com água e consumido no café da manhã.

Metade dos participantes, que tinham entre 50 e 65 anos, recebeu um pó com o equivalente a uma xícara de morangos inteiros (porção padrão), enquanto a outra metade recebeu um placebo.

Os pesquisadores monitoraram a memória de longo prazo, o humor e a saúde metabólica dos participantes.

Eles descobriram que aqueles do grupo do pó de morango tiveram melhor desempenho em um teste de aprendizagem de lista de palavras e tiveram uma redução significativa nos sintomas depressivos.

“Tanto os morangos quanto os mirtilos contêm antioxidantes chamados antocianinas, que têm sido implicados em uma variedade de benefícios à saúde dos frutos silvestres, como melhorias metabólicas e cognitivas”, disse Robert Krikorian, professor emérito do Departamento de Psiquiatria e Neurociência Comportamental da Faculdade de Medicina da UC, que estudou os efeitos do consumo de mirtilo na saúde no ano passado .

“Existem dados epidemiológicos que sugerem que as pessoas que consomem morangos ou mirtilos regularmente têm uma taxa mais lenta de declínio cognitivo com o envelhecimento”, continuou a sua declaração.

Krikorian observou que os morangos também contêm elagitaninos e ácido elágico, que possuem propriedades antiinflamatórias, antioxidantes, antimicrobianas e anticancerígenas.

Krikorian disse que os morangos em seu estudo podem ter melhorado a função cognitiva ao reduzir a inflamação no cérebro.

“As capacidades executivas começam a diminuir na meia-idade e o excesso de gordura abdominal, como na resistência à insulina e na obesidade, tenderá a aumentar a inflamação, inclusive no cérebro”, explicou.

“Portanto, pode-se considerar que nossa amostra de meia-idade, com sobrepeso e pré-diabética apresentava níveis mais elevados de inflamação que contribuíram para, pelo menos, um comprometimento leve das habilidades executivas. Conseqüentemente, os efeitos benéficos que observamos podem estar relacionados à moderação da inflamação no grupo do morango.”

Pesquisas futuras deverão contar com mais participantes e diferentes doses de morango, disse Krikorian.

A universidade reconheceu que sua pesquisa foi apoiada pela Comissão do Morango da Califórnia, com financiamento e doação de morango e placebo em pó – mas disse que o grupo não teve nenhum papel na concepção do estudo, na coleta e análise de dados ou na publicação dos resultados.

