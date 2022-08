Consumo de energia sobe 2,6% no País em julho ante julho de 2021, diz CCEE

Estadão Conteúdo 22/08/2022 - 13:12 Compartilhe

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) informou que o consumo de energia elétrica em todo o País aumentou 2,6% em julho quando comparado ao mesmo período de 2021. No mês, foram consumidos 63.083 megawatts médios (MWmed), puxados pelos segmentos de serviços, bebidas e madeira, papel e celulose, principalmente.

De acordo com a CCEE, o foi mais significativo no ambiente de contratação livre (ACL) de energia, que concentra grandes consumidores. Nele, a alta de consumo foi de 7,1% no mês passado ante o mesmo período de 2021. No mercado regulado, que concentra residências e pequenas empresas, o aumento foi de apenas 0,3%.

O órgão setorial simula ainda os resultados desconsiderando a migração entre os dois ambientes. Nesse caso, o crescimento do mercado livre no período seria de 4,2% enquanto o ambiente de contratação regulada (ACR) teria alta de 2,1%. Na projeção que desconsidera a geração distribuída, o aumento neste mercado seria ainda maior, de 2,5%.

Consumo por região

A maioria dos Estados brasileiros apresentou alta no consumo durante o mês de julho, se comparado ao mesmo período do ano passado. Parte do Nordeste, o Amapá, o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, porém, registraram queda de até 10%.

Os porcentuais de alta foram mais significativos. O Estado de Roraima teve aumento de 23%, já Mato Grosso e Acre registraram crescimento da ordem de 17%.

Geração hidrelétrica sobe 30%

No mês passado, o volume de energia gerado por usinas hidrelétricas conectadas ao Sistema Nacional Interligado (SIN) cresceu 32,7% quando comparado ao mesmo mês do ano passado, resultado da recuperação dos reservatórios.

Com isso, a geração termelétrica teve queda de 54%. As renováveis eólica e solar tiveram produção 16,7% e 66,7% maior, , respectivamente. Ao todo, a geração cresceu 4,5% em julho deste ano ante o mesmo mês de 2021.