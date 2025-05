Consumo de eletricidade bate recorde em março e sobe 2,6% ante mesmo mês de 2024, afirma EPE

O consumo nacional de energia elétrica cresceu 2,6% em março deste ano, contra o mesmo mês de 2024, segundo a Resenha Mensal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). O volume atingiu 49.190 gigawatts-hora (GWh), o maior consumo mensal de toda a série histórica desde 2004, informou a autarquia.

A classe residencial liderou a alta no consumo, com taxa interanual de 3,7% em março, seguida pela indústria, com alta de 2,7%, e outros, incluindo o setor rural. O consumo comercial permaneceu estável na mesma comparação, com alta de 0,1%.

Todas as regiões consumiram mais: Sul (+3,4%), Norte (+2,5%) Sudeste (+2,1%), Nordeste (+0,9%) e Centro-oeste (+0,7%). O consumo acumulado nos últimos 12 meses foi de 564.490 GWh, alta de 4,2% na comparação com igual período do ano anterior.

Quanto ao ambiente de contratação, o mercado livre, com 21.266 GWh, respondeu por 43,2% do consumo nacional de energia elétrica em março de 2025, com crescimentos de 9,9% no consumo e de 58,1% no número de consumidores, na comparação com março do ano passado. O Sul foi a região que mais expandiu o consumo (+14,7%), enquanto o Nordeste teve o maior aumento no número de consumidores livres (+77,3%).

Já o mercado regulado das distribuidoras, com 27.924 GWh, que respondeu por 56,8% do consumo nacional, teve queda no consumo de 2,4% e aumento no número de consumidores de 1,3% em março de 2025. O movimento de migração de consumidores cativos para o mercado livre permanece intenso após abertura para todos os consumidores do grupo A (alta tensão) em março de 2024.