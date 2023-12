Consumo das famílias cresce 1,1% no 3º trimestre ante 2º trimestre, aponta IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 9:26 Para compartilhar:

O consumo das famílias subiu 1,1% no terceiro trimestre de 2023 ante o segundo trimestre de 2023. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta terça-feira, 5, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2022, o consumo das famílias cresceu 3,3%.

O consumo do governo subiu 0,5% no terceiro trimestre de 2023 ante o segundo trimestre de 2023. Na comparação com o terceiro trimestre de 2022, avançou 0,8%.

Taxa de poupança

A taxa de poupança no País ficou em 15,7% no terceiro trimestre de 2023, conforme os dados do IBGE.

Já a taxa de investimento ficou em 16,6% no terceiro trimestre de 2023, segundo o IBGE.

