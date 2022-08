Da Redação 23/08/2022 - 19:33 Compartilhe

Se você não dispensa um bom vinho, uma cerveja artesanal ou um coquetel com especiarias, más notícias: um novo estudo pode fazer com que você repense seu consumo de álcool, especialmente se estiver abaixo dos 40 anos.

Publicada pela revista “The Lancet”, a pesquisa mostrou que, entre os 15 e os 39 anos, o consumo de álcool pode estar associado a mais riscos do que benefícios. Entenda com informações da “Slice”.

Consumo de álcool pode ser prejudicial para pessoas abaixo dos 40

Entre os anos de 1990 e 2020, pessoas de 15 a 39 anos foram analisadas em 204 países diferentes. Como resultado, os pesquisadores descobriram que, para essa faixa etária, o consumo máximo de bebidas alcoólicas para evitar riscos à saúde é de apenas 15 mL de vinho ou 50 mL de cerveja.

Conforme o estudo, 60% dos incidentes ligados ao álcool, como acidentes de trânsito e homicídios, ocorrem entre os 15 e os 39 anos.

Como resultado, os autores do estudo defendem que as diretrizes de ingestão da substância devem ser revisadas para “destacar os níveis de consumo por idade, enfatizando que o nível recomendado por muitas diretrizes existentes é muito alto para jovens em todas as regiões”.

“Embora possa não ser realista pensar que os jovens adultos vão se abster de beber, achamos importante comunicar as evidências mais recentes para que todos possam tomar decisões informadas sobre sua saúde”, declarou Emmanuela Gakidou, autora sênior do estudo, em comunicado à imprensa.