‘Consumismo sequestrou o Natal’, alerta papa Francisco

CIDADE DO VATICANO, 20 DEZ (ANSA) – O papa Francisco criticou neste domingo (20) o consumismo associado às comemorações do Natal, pedindo aos fiéis que relacionem a data em que é celebrado o nascimento de Jesus com a atenção e ajuda aos mais necessitados e com a oração.

“O consumismo sequestrou o Natal. O consumismo não está na manjedoura de Belém, ali está a realidade, a pobreza, o amor”, disse o Pontífice durante oração do ângelus, no Vaticano.

O argentino pediu para as pessoas não se deixarem levar pelo consumismo, mas sim se importar com o que verdadeiramente importa: Jesus. ” ‘Ah, tenho de comprar os presentes, tenho de fazer isto’, o frenesi de fazer coisas, coisas, coisas? O importante é Jesus”, disse.

Além disso, o argentino fez referência ao “momento difícil” provocado pela pandemia do novo coronavírus Sars-CoV-2.

“Neste momento difícil, em vez de reclamarmos do que a pandemia nos impede de fazer, façamos algo por quem tem menos. Não seja o enésimo presente para nós e para os nossos amigos, mas para um necessitado em quem ninguém pensa”, afirmou.

Durante a oração na praça São Pedro, Francisco aconselhou todos os presentes para que use a celebração do Natal como uma “oportunidade de renovação interior, de oração, de conversão, de passos em frente na fé, e de fraternidade”.

“Para que Jesus nasça em nós, preparemos o coração, vamos rezar, não deixemos nos levar pelo consumismo”, declarou.

O líder da Igreja Católica pediu atenção especial para todos que estão “na indigência, o irmão que sofre, onde quer que se encontre”.

Por fim, o Papa disse que a pandemia criou especiais dificuldades aos trabalhadores marítimos. “Muitos deles – estima-se que 400 mil, em todo o mundo – estão presos nos navios, para lá do termo dos seus contratos, e não podem regressar a casa”, alertou.

Jorge Bergoglio fez uma oração à Virgem Maria, para que conforte estas pessoas e todos os que vivem situações de dificuldade, pedindo aos governos que “façam o possível” para que os trabalhadores possam voltar a estar com os seus entes queridos.

Presépio – “O Papa elogiou a mostra ‘100 presépios’ que, este ano, acontece na Praça de São Pedro, enfatizando a “catequese da fé para o Povo de Deus”.

Francisco destacou como a arte procura “mostrar como nasceu Jesus”, numa “grande catequese” da fé cristã.

A exposição “100 Presépios no Vaticano” acontece ao ar livre, sob a colunata de Bernini, devido às limitações impostas pela pandemia. A mostra percorre 30 países e expõe as diversas tradições do Natal. (ANSA)

