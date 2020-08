Consultoria eleva estimativa de safra de trigo da Rússia para 81,2 milhões de t

São Paulo, 24 – A consultoria russa de pesquisa agrícola SovEcon elevou a estimativa de produção de trigo do país na safra 2020/21 de 80,9 milhões de toneladas para 81,2 milhões de toneladas, conforme relatório divulgado no fim de semana. O aumento deve-se à melhora no rendimento das lavouras que estão sendo colhidas no país, disse o analista de mercado de trigo da região do Mar Negro e diretor da SovEcon, Andrey Sizov.

“Mas não espere que a Rússia estabeleça um novo recorde este ano de mais de 85 milhões de toneladas”, pondera o analista.

Se confirmada a previsão, a safra russa será 9% maior que a colheita 2019/20, estimada em 74,5 milhões de toneladas pela consultoria. Esse é o segundo ajuste consecutivo feito pela SovEcon. “Desde o fim de julho, adicionamos cerca de 2 milhões de toneladas nas revisões. Acreditamos que nossas estimativas já refletem bons rendimentos no Centro e no Vale do Volga. E muito em breve o mercado vai ouvir falar de safras ruins ou muito ruins de trigo na primavera dos Urais e da Sibéria”, observa Sizov.

A área plantada com trigo na Rússia na safra 2020/21 atingiu 29,4 milhões de hectares, segundo a consultoria.

A revisão da consultoria veio na esteira de uma série de reajustes para cima de órgãos locais. Segundo Sizov, a média de estimativas de mercado aponta para uma colheita entre 82 milhões de toneladas e 84 milhões de toneladas de cereal. “Nas últimas semanas, o pessimismo em relação à nova safra de trigo da Rússia se transformou em enorme otimismo. Em nossa opinião, de uma visão muito pessimista, o mercado agora pode ser muito otimista”, avalia Sizov.

A previsão da consultoria supera projeções de órgãos oficiais. O Ministério da Agricultura da Rússia prevê safra de 75 milhões de toneladas e área de 28,8 milhões de hectares. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projeta colheita de 78 milhões de toneladas para o país, conforme relatório de oferta e demanda global de agosto, o mais recente.

Em outro comentário sobre o mercado, publicado nesta segunda-feira, a SovEcon relata que os preços do cereal russo já estão pressionados pela perspectiva de uma colheita maior.

Segundo Sizov, na semana passada os preços do trigo russo cederam 12,5%, sendo negociado a US$ 199 por tonelada colocada no porto. “As cotações do cereal voltaram a operar abaixo de US$ 200 por tonelada novamente. O mercado continua pressionado pela safra na Rússia; o dólar forte ante o rublo também ajuda”, comenta Sizov.

