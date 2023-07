Consulados da Itália ampliarão serviços itinerantes no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 10:13 Compartilhe

ROMA, 13 JUL (ANSA) – A Itália levará o serviço do “funcionário itinerante” para mais quatro cidades do Brasil, com o objetivo de facilitar o acesso de cidadãos italianos a serviços como emissão de passaporte.

Os municípios beneficiados serão Cuiabá (MT), Porto Velho (RO) e Ribeirão Preto (SP), que estão sob a jurisdição do Consulado-Geral de São Paulo, e Caxias do Sul, no âmbito do Consulado de Porto Alegre.

“Amplia-se o serviço do chamado ‘funcionário itinerante’ no Brasil, que permite a emissão de documentos, como o passaporte para os italianos sem a necessidade de se dirigir aos consulados, que às vezes ficam a milhares de quilômetros de distância”, anunciou o senador Mario Borghese, vice-presidente do Movimento Associativo dos Italianos no Exterior (Maie).

Segundo o parlamentar, a notícia foi comunicada a ele pelo subsecretário do Ministério das Relações Exteriores, Giorgio Silli, “que respondeu prontamente a um recente questionamento” ao chefe da pasta, Antonio Tajani.

“O funcionário itinerante é simplesmente alguém dotado de um escritório móvel capaz de realizar a coleta de dados biométricos e emitir os documentos solicitados, evitando assim viagens muito caras para nossos compatriotas”, acrescentou Borghese. (ANSA).

