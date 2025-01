Consulado italiano no RS bate recorde de concessão de cidadania

RIO DE JANEIRO, 7 JAN (ANSA) – O Consulado-Geral da Itália no Rio Grande do Sul bateu recorde de emissões de passaportes e reconhecimentos de cidadania a ítalo-descendentes em 2024, com 14.238 e 6.464, respectivamente.

O cônsul Valerio Caruso atribuiu os resultados aos investimentos feitos nos últimos anos para melhorar e acelerar os serviços consulares.

“É um resultado extraordinário, fruto do trabalho de uma equipe excepcional, que demonstra empenho e profissionalismo de todas as pessoas do Consulado”, afirmou Caruso ao jornal gaúcho Zero Hora.

Em 2024, 150 pessoas foram atendidas por dia na sede consular, que cravou uma média de 80 passaportes emitidos diariamente. A emissão deste documento cresceu 5,4% no ano passado em relação a 2023, ainda que o Consulado tenha ficado um mês fechado devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em abril e maio, tendo retomado o atendimento completo ao público apenas dois meses depois da tragédia.

Em comparação com 2021, o crescimento é de 1.081%. Além disso, de acordo com a sede consular, cerca de 4 milhões de residentes no estado teriam direito à cidadania italiana, e a comunidade reconhecida tem crescido 7% ao ano, mas o objetivo é conceder mais 10 mil cidadanias nos próximos dois anos. (ANSA).