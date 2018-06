Consulado italiano em São Paulo celebra Festa da República

SÃO PAULO, 1 JUN (ANSA) – O Consulado da Itália em São Paulo comemorará neste sábado (2) o Dia da República Italiana, festa que relembra o referendo realizado em 1946 no qual a população optou por uma nova forma de governo. Celebrada em toda a Itália e nas comunidades italianas no exterior em 2 de junho, a data homenageia a instauração pacífica da República na Itália após o fim da Segunda Guerra Mundial. Neste ano, a festa para a comunidade italiana em São Paulo ocorrerá na Casa Fasano, no Itaim Bibi, e contará com a presença do embaixador Antonio Bernardini. Na ocasião, o cônsul-geral, Michele Pala, se despedirá do cargo que ocupou por quatro anos e apresentará seu sucessor, Filippo La Rosa.

O evento contará com expositores italianos para promover o conceito de excelência do “Made in Italy” e do “Vivere all’Italiana”, como Alitalia, Campari, Casa Perenze, Chinotto, Cipa Fiera Milano, Costa Crociere, Dançar Marketing, De Cecco, Ducati e Ferrero.

Também estarão na festa o Grupo Via Italia, a Illycaffé, o banco Intesa Sanpaolo, o Italia Mais, o projeto Italia per San Paolo, e as empresas La Bufalina, Lavazza, Le Botteghe di Leonardo, Molinari, Pirelli, Polvani Tours, Rossopomodoro e Umana.

Na festa, será apresentado o livro de fotos do projeto “Italia per San Paolo” que, no ano passado, junto com a Prefeitura da cidade, revitalizou as praças Ramos de Azevedo, Praça Cidade de Milão e Praça do Imigrante Italiano. (ANSA)