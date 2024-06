Consulado italiano de Porto Alegre reabre após inundações

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/06/2024 - 15:46 Para compartilhar:

PORTO ALEGRE, 2 JUN (ANSA) – Após as inundações que atingiram o Rio Grande do Sul, o Consulado Geral da Itália em Porto Alegre reabrirá ao público na segunda-feira, 3 de junho. Na mesma data, o serviço de call center também será retomado, “um importante instrumento de resposta e esclarecimento”, conforme indicado em um comunicado.

“Todos os compromissos consulares agendados após 3 de junho serão mantidos. Os compromissos marcados entre 6 e 31 de maio serão reprogramados para datas posteriores”, continua o comunicado. “Ao longo da semana, o Consulado publicará um calendário atualizado para a cidadania.” Durante o período em que a sede foi atingida pelas inundações, o escritório trabalhou em uma série de ações solidárias para ajudar as vítimas do desastre ambiental. A mais recente foi o acompanhamento da chegada de um avião enviado pela Itália, por meio do Ministério das Relações Exteriores, com 30 toneladas de ajuda humanitária destinadas ao Rio Grande do Sul.

As doações chegaram em 29 de maio, com a entrega também acompanhada pelo Embaixador italiano no Brasil, Alessandro Cortese. (ANSA).