Consulado de SP divulga convocados para cidadania italiana

SÃO PAULO, 26 MAR (ANSA) – O Consulado Geral da Itália em São Paulo anunciou nesta segunda-feira (26) a lista de convocados para o processo de reconhecimento de cidadania no período entre 16 de abril e 28 de junho de 2018.

A relação contempla 1,8 mil pedidos, sendo que todos eles foram apresentados em 2006. As pessoas chamadas precisam comparecer ao Consulado na data marcada e com a documentação completa.

A representação também criou um “canal rápido” para analisar processos de cidadania de filhos maiores de idade de italianos nascidos na Itália. As informações completas e a lista de convocados podem ser conferidas no site do Consulado. (ANSA)