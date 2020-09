Consulado de SP aceitará pedidos de 2ª via de cédulas eleitorais

SAN PAULO, 5 SET (ANSA) – O Consulado Geral da Itália em São Paulo publicou um comunicado neste sábado (05) informando que os eleitores italianos residentes no Brasil poderão solicitar, a partir deste domingo (06), um novo envio das cédulas eleitorais para o referendo constitucional caso não tenham recebido o documento ainda.

Aqueles que têm direito ao voto poderão pedir a cédula através do número de WhatsApp (11) 98872-8110, das 9h às 13h e das 14h às 18h, indicando se querem agendar uma data para a retirada do documento de maneira presencial ou se desejam receber a cédula via Sedex.

“O pedido de solicitação da segunda via de maneira presencial – que por razões devidas à Covid poderá ocorrer apenas com agendamento prévio – e o pedido no caso de envio via Sedex deverá ser obrigatoriamente assinado pelo requisitante e deverá ser acompanhado por um cópia de documento de identidade com foto válido e um cópia do comprovante de endereço em nome do requisitante”, diz o Consulado.

Não será dado andamento aos pedidos sem essas solicitações, que podem ser baixadas no site do Consulado.

A entidade alerta que o pedido deve ser feito apenas pelas pessoas que não receberam a primeira cédula, lembrando que a tentativa de votar duas vezes tem consequências penais, que podem ser punidas com a prisão de um a três anos e multa de 52 euros a 258 euros.

Para que o voto seja válido, o envelope com a cédula preenchida pelo eleitor deve chegar à Embaixada ou aos consulados de competência até às 16h do dia 15 de setembro.

O Consulado de São Paulo atende os italianos residentes na circunscrição que inclui, além do estado paulista, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia. (ANSA).

