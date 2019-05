Consulado da Itália no Rio prepara série de eventos em junho

SÃO PAULO, 27 MAI (ANSA) – O Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro realizará uma série de atividades esportivas, culturais e enogastronômicas durante o mês de junho, quando o país europeu celebra a Festa da República.

A programação, chamada “ItaliaNoRio”, foi elaborada em colaboração com a Agência Nacional de Turismo da Itália (Enit) e inclui desde uma corrida de rua até leituras dramatizadas. O objetivo do Consulado é “fortalecer e ampliar ainda mais” as relações culturais, turísticas e esportivas com o Brasil.

O calendário começa em 2 de junho, Dia da República, com uma corrida de rua que começa na Praça Mauá e terá percurso de 3,5 quilômetros – a prova acontece simultaneamente em São Paulo, no Campo de Marte.

Em parceria com o Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), o evento é aberto ao público e terá diversas atividades gratuitas para adultos e crianças, como apresentações de dança e música, DJs e exposição gastronômica, além de práticas esportivas.

Dois dias depois, em 4 de junho, o Consulado realiza um festival enogastronômico em sua sede e inaugura a exposição “A Itália das Regiões: Saberes e Sabores de Vêneto, Emília-Romagna, Campânia e Sicília”, idealizada pelo Instituto Europeu de Design do Rio de Janeiro e pelo Coletivo Cria.

O evento terá inclusive um desfile de moda da grife Alessa, da estilista ítalo-brasileira Alessandra Migani, que apresentará uma coleção criada para homenagear essas quatro regiões italianas. A exposição será aberta ao público geral em 5 de junho e fica em cartaz até 18 do mesmo mês.

Além disso, o Instituto Italiano de Cultura organizará leituras de obras contemporâneas nos dias 6, 7, 10 e 11 de junho, sempre às 18h30, no Terraço Belvedere, com os atores João Vitti, Emilio Orciollo Netto e Nicola Siri.

A programação ainda inclui um cardápio típico desenvolvido pela italiana Laura Sperotto e preparado pelo restaurante pop-up Coltivi, com pratos e drinks a preços reduzidos. (ANSA)