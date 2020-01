Consulado da Itália em SP convoca requerentes de cidadania

SÃO PAULO, 30 JAN (ANSA) – O Consulado-Geral da Itália em São Paulo convocou todas as pessoas que entraram na fila de reconhecimento da cidadania por direito de sangue nos anos de 2008, 2009 e 2010.

Em um comunicado oficial, a sede consular disse que os solicitantes têm até 23 de abril de 2020 para agendar uma data para a entrega da documentação, exclusivamente pelo email sanpaolo.agenda@esteri.it.

“Abrimos no Consulado-Geral, após um grande esforço de reorganização, o período para as convocações de todos aqueles que estão na fila dos anos 2008, 2009 e 2010. É uma boa notícia para todos. Por favor, abram o nosso site e leiam atentamente as instruções que estão lá”, disse o cônsul Filippo La Rosa, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

O guia publicado na página do Consulado indica como o email deve ser escrito e quais documentos precisam ser anexados. Não serão consideradas solicitações de pessoas que entraram na fila em outros anos.

Após enviar a mensagem, o solicitante receberá uma resposta com a data e o horário do agendamento, que acontecerá ao longo de 2020. “Façam atentamente o que lá está escrito para facilitar o nosso trabalho e a rapidez na eventual reconstrução da vossa cidadania. Nosso intuito é agilizar, nos ajudem. Obrigado”, pediu La Rosa. (ANSA)