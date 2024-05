Consulado: ‘Comunidade italiana no RS seja unida e solidária’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/05/2024 - 18:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 6 MAI (ANSA) – “Neste momento trágico para todos nós, peço à comunidade italiana que permaneça unida e solidária. Somente através da união e da solidariedade podemos sair juntos dessa tragédia que estamos vivenciando. Força e coragem.” Assim se dirigiu o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, aos concidadãos do estado do Rio Grande do Sul – onde 40% dos residentes têm ascendência italiana – em um vídeo gravado em frente ao consulado completamente inundado.

Imerso na água turva até quase a altura da cintura, o diplomata relatou sua primeira visita ao consulado desde sábado (11), quando o lago Guaíba transbordou, inundando toda a metrópole de 1,3 milhão de habitantes.

“A situação é muito grave” e “os danos são muito pesados”, afirma Caruso antes de lançar um apelo emocionado aos residentes do “Vêneto brasileiro”.

“Peço a todos vocês que não venham ao consulado, o acesso está bloqueado e é muito perigoso. Todas as atividades estão suspensas e não temos previsão de quando os serviços consulares poderão ser retomados”, afirma o diplomata.

“Não é hora de pensar em agendamentos e serviços.

Comprometo-me pessoalmente em garantir que novos agendamentos sejam marcados o mais breve possível e que todos os documentos danificados ou perdidos sejam refeitos por nós”.

“Agora é hora de pensar em salvar vidas humanas e ajudar as pessoas que mais precisam. Nesse sentido, o Consulado-geral da Itália disponibilizou um número de emergência. O ponto de coleta de doações não será obviamente aqui, mas na sede do comitê dos italianos no exterior, Comites-RS, no Carlos Gomes Center”, concluiu. (ANSA).