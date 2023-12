Cônsul honorário do Reino Unido é sequestrado no Equador

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/12/2023 - 17:40 Para compartilhar:

O cônsul honorário do Reino Unido na cidade de Guayaquil, Colin Armstrong, foi sequestrado na província de Los Ríos, em meio à onda crescente de violência ligada ao tráfico de drogas, informou neste sábado a polícia.

Segundo a imprensa local, Armstrong também é um empresário do setor agrícola e foi raptado durante a madrugada, em sua fazenda, no cantão de Baba.

Em mensagem publicada no X, a polícia informou que investiga os fatos. Nem a embaixada do Reino Unido nem a Chancelaria do Equador se pronunciou sobre o assunto.

O Equador se tornou nos últimos anos um centro de operações de cartéis de drogas, que impõem um regime de terror com massacres, sequestros e extorsões.

lv/dga/lb

