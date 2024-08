Cônsul-geral da Itália em Porto Alegre recebe título de cidadão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/08/2024 - 14:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 25 AGO (ANSA) – A Câmara Municipal de Porto Alegre concedeu o título de “Cidadão” ao cônsul-geral da Itália na capital do Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, em uma sessão solene realizada na última semana.

A cerimônia foi proposta pelo vereador Idenir Cecchim (MDB), que elogiou a atuação de Caruso na comunidade de todo o estado e reforçou o “orgulho do seu trabalho e da sua pessoa”.

“Não haveria momento mais apropriado para homenageá-lo do que nas comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil”, acrescentou.

Segundo o vereador, esta “é a primeira vez que um cônsul italiano recebe o olhar de toda a comunidade italiana e o agradecimento da população da capital”.

Nascido na cidade de Modena, na Itália, Caruso é filho de juízes originários do sul do país, sendo sua mãe napolitana e seu pai siciliano. Ele é diplomata de carreira desde 2018 e assumiu o Consulado Geral em Porto Alegre em 23 de agosto de 2022, tornando-se o mais jovem cônsul-geral da Itália da história no Rio Grande do Sul.

A sessão solene realizada na última quinta-feira (22) também contou com a celebração dos 150 anos da imigração italiana no estado no sul do Brasil e uma homenagem ao “expoente da cultura italiana” Carmine Motta. A viúva dele, Carmelina, e a filha, Luciana, receberam a placa do Largo Carmine Motta, localizado no Bairro Cristal. (ANSA).