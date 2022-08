Cônsul alemão é preso suspeito pela morte do marido no Rio de Janeiro

Da Redação 06/08/2022 - 20:49 Compartilhe

Uwe Herbert Hahn, cônsul alemão no Rio de Janeiro, foi preso na noite dese sábado (6) pela morte do marido, o belga Walter Henri Maximilien Biot. De acordo com Uwen, o marido havia sofrido um mal súbito, batido a cabeça e morrido. Porém, a perícia no apartamento do casal, em Ipanema, mostrou que o belga foi alvo de uma morte violenta. As informaçõe são do G1.

“A conclusão foi baseada na perícia técnica e a versão apresentada pelo cônsul de que a vítima se exasperou e caiu, ela está na contramão das conclusões do laudo pericial. Ele aponta diversas equimoses, inclusive na área do tórax, que seria compatível com pisadura. Lesões compatíveis com agressão por instrumento cilíndrico. O cadáver grita as circunstâncias de sua morte”, disse a delegada Camila Lourenço, da 14ª DP, ao justificar o pedido de prisão do cônsul.

Inicialmente, o Samu foi chamado para socorrer Walter, mas o médico encontrou o belga já em parada cardiorrespiratória e com lesões no corpo — em especial, uma na cabeça e outra nas nádegas — a equipe não quis atestar a morte e o corpo foi encaminhado para o IML.

O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon). A perícia da Polícia Civil foi chamada, mas encontrou situações suspeitas no lugar.

A primeira delas é que o apartamento havia sido limpo por uma secretária do cônsul. Ela disse que providenciou a limpeza porque um cachorro estaria lambendo poças de sangue. Os peritos também detectaram manchas de sangue em uma poltrona, que parecia ter sido recém-lavada.

O corpo do marido do cônsul também tinha múltiplas lesões, segundo a polícia. O belga sofreu traumatismo craniano provocado por uma lesão na nuca. Além disso, ele também tinha machucados no rosto, peito, barriga, pernas e nádegas.

“Há vestígios de lesão espalhadas por diversas partes do corpo. Na região anal, nas pernas. Na perícia local, diversas evidências reforçam que houve um homicídio, sim. O local estava em bastante desalinho, com fezes e sangue espalhados por todo local”, disse a delegada Camila Lourenço ao descrever o cenário encontrado no apartamento do casal.